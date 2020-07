"Sem espaço a aventureiros": a decisão de Vieira em recandidatar-se à presidência do Benfica

Luís Filipe Vieira irá mesmo apresentar-se às eleições para a presidência do Benfica, que se irão realizar em outubro. Record sabe que a garantia terá sido dada pelo próprio, na reunião dos órgãos sociais que se realizou durante o dia de ontem.





A dúvida sobre a possível recandidatura de Vieira ficou em aberto, após a derrota dos encarnados no terreno do Marítimo. "Tenho de falar com a minha família", vincou, após o resultado negativo que ditou a saída de Bruno Lage.A decisão de Vieira prende-se com "a missão de fazer do Benfica um projeto ainda mais ganhador", disse à Lusa fonte da direção encarnada, recusando "dar espaço a aventureiros".

Na presidência do Benfica desde novembro de 2003, Vieira deverá contar no próximo ato eleitoral com a oposição de Bruno Costa Carvalho, candidato derrotado em 2009, e de Rui Gomes da Silva, antigo vice-presidente dos encarnados.