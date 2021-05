«A liderança de Jorge Jesus não merecia outro desfecho»

O Sp. Braga venceu a Taça de Portugal pela terceira vez na história após um jogo que dominou mas que demorou a resolver. O Benfica viu-se reduzido a 10 elementos logo aos 17 minutos e a missão complicou-se. Essa ficou ainda mais difícil quando Piazon fez o 1-0 mesmo em cima do intervalo. Os minhotos entraram na segunda parte a pressionar e a tentar resolver a partida. Foram falhando chanches atrás de chances, mas, aos 85', Ricardo Horta resolveu. Record ouviu conhecidos adeptos do Benfica sobre a partida.





Diamantino Miranda, ex-jogador: "Vitória justa do Sp. Braga. Mas a expulsão não me pareceu razoável, principalmente porque o Abel Ruiz não ia na direção da baliza. O Benfica não tinha demonstrado superioridade até aí. Depois o Sp. Braga foi melhor, teve muitas chances para fazer o 2-0 e mereceu a vitória."





"Foi um jogo muito feio de se ver. Não houve beleza. O Benfica não se encontrou e a expulsão arrumou com a hipótese de vencer. Os minutos finais foram deprimentes; de repente passou-se de uma celebração para cenas de pugilato. Não gostei nada. Temporada muito triste.""Acaba como começou, com uma tragédia grega. Primeiro com a eliminação frente ao PAOK e, agora, com uma saída infeliz do Vlachodimos. A liderança de Jesus não merecia outro desfecho. É com este líder, que diz que a culpa é da Covid, que vamos para a próxima época."