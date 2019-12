A lista de convocados do Benfica para a deslocação ao Bessa

Bruno Lage chamou 20 jogadores para a deslocação do Benfica ao Estádio do Bessa onde esta sexta-feira vai defrontar o Boavista, a contar para a 13ª jornada do campeonato.De fora por lesão ficaram André Almeida, Rafa e David Tavares. Seferovic regressa aos eleitos após debelar o problema físico que o apoquentava desde o compromisso pela seleção suíça.Guarda-redes: Odysseas Vlachodimos e Zlobin;Defesas: Tomás Tavares, Nuno Tavares, Ferro, Rúben, Jardel e Grimaldo;Médios: Chiquinho, Gedson, Pizzi, Cervi, Taarabt, Caio, Samaris e Gabriel;Avançados: Jota, Seferovic, Raul de Tomas e Vinícius.