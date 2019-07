Lista de convocados do Benfica para a International Champions Cup com ausência de peso

O Benfica partiu esta segunda-feira para os Estados Unidos, onde vai disputar a International Champions Cup até dia 28 e na comitiva Bruno Lage levou 27 jogadores. Salvio não está entre os eleitos do treinador.O dossiê de Salvio é considerado prioritário pelos dirigentes do Boca Juniors, que pretende conclui-lo o mais depressa possível. E o seu presidente, Daniel Angelici, até poderá reunir-se com o homólogo das águias O pontapé de saída dos encarnados na International Champions Cup será diante do Chivas no próximo dia 20 (13 horas locais/21h em Portugal Continental); na madrugada de 24 para 25 (20h00/1h00 da manhã em Portugal Continental), o Benfica defronta a Fiorentina; o AC Milan será o adversário de dia 28 (15h00/20h00 em Portugal Continental).Odysseas, Zlobin e Svilar;: André Almeida, Ferro, Jardel, Rúben Dias, Nuno Tavares, Conti, João Ferreira, Grimaldo e Ebuehi;: Florentino, Pizzi, Fejsa, Chiquinho, Rafa, Samaris, Gabriel, Caio Lucas, Zivkovic, Cervi, Taarabt e Tiago Dantas;: Raul de Tomas, Seferovic e Jota.