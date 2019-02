Duas novidades nos convocados do Benfica para o dérbi

Bruno Lage convocou 19 jogadores para a 1ª mão da meia-final com o Sporting que terá lugar na quarta-feira às 20.45 horas no Estádio da Luz, numa lista na qual se destacam as entradas do guarda-redes Zlobin e do médio Florentino.Tal como o técnico já havia deixado claro na conferência de imprensa, Fejsa e Jonas ainda não serão opção face aos problemas físicos, tal como o nigeriano Ebuehi, que ainda não se estreou oficialmente porque recupera da operação ao joelho esquerdo. A outra baixa nas águias é Vlachodimos, que falha o dérbi de amanhã por castigo, já que foi expulso no domingo. Para o seu lugar, Bruno Lage foi obrigado a chamar Ivan Zlobin.Svilar e Zlobin;Ferro, Jardel, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo;Krovinovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Rafa, Cervi e Salvio;Seferovic, Jota e João Félix