A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Arsenal

Jorge Jesus convocou 23 jogadores para o jogo com o Arsenal referente à 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. A equipa partiu esta tarde para Itália onde amanhã o jogo se irá disputar a partir das 20 horas, no Olímpico de Roma.





No boletim clínico divulgado pelos encarnados esta quarta-feira, constam André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito) e Jardel (rotura muscular na coxa direita).Guarda-redes: Helton, Mile Svilar e Odysseas;Defesas: João Ferreira, Nuno Tavares, Otamendi, Gilberto, Vertonghen, Lucas Veríssimo e Grimaldo;Médios: Diogo Gonçalves, Chiquinho, Cervi, Pedrinho, Adel Taarabt, Julian Weigl, Everton, Gabriel, Rafa e Pizzi;Avançados: Darwin, Seferovic e Waldschmidt.