A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Farense

O Benfica divulgou este domingo a lista de convocados para o jogo com o Farense desta tarde (18h30), no Estádio da Luz.





No boletim clínico constam quatro jogadores: Samaris (tendinopatia do Aquiles à direita), Svilar (infeção COVID-19), Taarabt (lesão muscular no adutor à direita) e Vertonghen (fratura do malar à direita).Helton e Odysseas;: Jardel, Ferro, André Almeida, Nuno Tavares, Otamendi, Grimaldo e Gilberto;: Weigl, Pedrinho, Pizzi, Gabriel, Everton, Rafa e Chiquinho;: Darwin, Seferovic, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.