Jorge Jesus convoca todo o plantel para jogo com o Gil Vicente... à exceção de um jogador

Jorge Jesus convocou todos os jogadores do plantel para o jogo com o Gil Vicente, apenas André Almeida (a recuperar de cirurgia ao joelho direito) não está nas opções do treinador encarnado.





O Gil Vicente recebe o Benfica este domingo, às 17h30.O Benfica informa ainda que depois do jogo da 10.ª jornada da Liga NOS, vai permanecer em Ílhavo, em estágio, tendo em vista o jogo da Supertaça, frente ao FC Porto, que será disputado a 23 de dezembro, no Estádio Municipal de Aveiro.: Helton Leite, Vlachodimos e Svilar: João Ferreira, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Jardel, Otamendi, Nuno Tavares, Todibo, Vertoghen: Tiago Araújo, Cervi, Chiquinho, Everton, Gabriel, Diogo Gonçalves, Pedrinho, Pizzi, Rafa, Smaris, Taarabt, Weigl: Darwin, Ferreyra, Gonçalo Ramos, Seferovic e Waldschmidt.