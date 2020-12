A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Lech Poznan

Jorge Jesus convocou 23 jogadores para o encontro desta noite com o Lech Poznan (20 horasm no Estádio da Luz), jogo da 5.ª jornada do Grupo D da Liga Europa.



No boletim clínico divulgado pelos encarnados ao princípio da tarde, consta apenas o nome de André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito).



Lista de convocados:



Guarda-redes: Odysseas e Helton;





O onze provável do Benfica para o jogo com o Lech Poznan



O onze provável do Benfica para o jogo com o Lech Poznan

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira;Médios: Weigl, Pizzi, Gabriel, Rafa, Cervi, Everton, Chiquinho, Pedrinho e Diogo Gonçalves;Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.