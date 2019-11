A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Leipzig

Bruno Lage convocou 20 jogadores para o jogo da 5.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, frente ao Leipzig, encontro marcado para quarta-feira às 20 horas.Taarabt está de regresso às escolhas do treinador.O Benfica está obrigado a vencer em casa do RB Leipzig se ainda quer ter aspirações de continuar na Liga dos Campeões. Contudo, o historial dos encarnados em solo alemão não é nada abonatório em relação à tarefa que os homens de Bruno Lage terão pela frente. Tudo porque, em 26 visitas a contar para competições da UEFA diante de adversários germânicos, as águias só conseguiram triunfar em duas ocasiões e ambas aconteceram já na presente década, diante de Estugarda e Bayer Leverkusen.Já com Lage – no jogo da Luz ante o RB Leipzig cumpriu castigo – no banco do Benfica, as águias perderam na última temporada em casa do Eintracht Frankfurt. Depois de um 4-2 trazido da primeira mão dos ‘quartos’ da Liga Europa, os encarnados sucumbiram ao poderio germânico e perderam por 2-0, face aos golos de Kostic e Rode, sendo eliminados da competição.: Ivan Zlobin e Odysseas;: Grimaldo, Rúben Dias, André Almeida, Ferro, Tomás Tavares, Nuno Tavares e Jardel;: Pizzi, Chiquinho, Gedson, Florentino, Taarabt, Cervi, Caio e Gabriel;: Jota, Raul de Tomas e Vinícius.