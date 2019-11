A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Marítimo

O treinador do Benfica, Bruno Lage, repetiu este sábado a lista de convocados para o encontro com o Marítimo, da 12.ª jornada da Liga NOS, mantendo os 20 jogadores escolhidos para a visita ao Leipzig.No boletim clínico estão três jogadores: Rafa (desinserção do tendão médio adutor à esquerda),Seferovic (rotura do solear da perna esquerda) e David Tavares (lesão muscular na face anterior da coxa esquerda).Guarda-redes: Ivan Zlobin e Odysseas;Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias e Grimaldo;Médios: Taarabt, Florentino, Pizzi, Gabriel, Gedson, Cervi, Chiquinho e Caio;Avançados: Jota, Vinícius e Raul de Tomas.