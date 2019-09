Gedson é a grande novidade da convocatória de Bruno Lage para o encontro com o Moreirense. O médio lesionou-se no período de férias e, desde então, ainda não tinha sido chamado. Neste momento, o jogador está totalmente recuperado e viaja com a equipa para Moreira de Cónegos.Odysseas e Ivan Zlobin;Jardel, Rúben, Ferro, Tomás Tavares, André Almeida e Grimaldo;Taarabt, Caio Lucas, Fejsa, Rafa, Pizzi, Gedson Fernandes, David Tavares e Cervi;Jota, Raul de Tomas e Seferovic.