O Benfica divulgou esta manhã a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Nacional desta segunda-feira (17 horas), numa altura em que os encarnados têm 10 jogadores infetados com covid-19.





Nesta altura, Mile Svilar é o único guarda-redes do plantel principal que o técnico tem disponível. O belga ainda não tem qualquer minuto somado esta época na equipa de Jorge Jesus, mas já jogou ao serviço da equipa B Com a ausência de Vlachodimos e Helton Leite, o treinador chamou Fábio Duarte, guardião da equipa B. O jovem guarda-redes já tem sido presença nos treinos da equipa principal e agora estreia-se no banco de suplentes do Benfica.Também Tiago Araújo, da B, entra na convocatória para o jogo da 15.ª jornada.Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt, Helton Leite, Vlachodimos e Everton são os 10 jogadores no boletim clínico dos encarnados com covid-19. Já André Almeida continua a recuperar da "rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito".Svilar e Fábio Duarte;: Ferro, Jardel, Todibo e João Ferreira;: Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Weigl, Pedrinho e Tiago Araújo;: Darwin, Seferovic, Gonçalo Ramos e Ferreyra.