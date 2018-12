A lista de convocados do Benfica para o jogo com o P. Ferreira

Rui Vitória convocou 19 jogadores para o jogo com o P. Ferreira esta quarta-feira (às 20h15) no Estádio da Luz.Terça-feira, o treinador admitiu que vai fazer mudanças mas reforçou a ambição do Benfica em vencer para ficar mais perto das meias-finais da Allianz Cup. "Os jogadores sabem a importância deste jogo. Vamos encará-lo com o objetivo de ganhar, mas também queremos fazer a ligação entre o jogo do último sábado, este e o do próximo sábado [em Setúbal]. Vamos fazer algumas mudanças com o objetivo de a equipa estar preparada para ganhar ao Paços de Ferreira mas, pela entrega e pela postura que têm tido nestes últimos dias, os jogadores que tenho à disposição dão garantias de irem para o jogo com a convicção de que vamos ganhar", assinalou num lançamento feito em exclusivo à BTV.Svilar e Varela;Conti, Rúben Dias, Yuri Ribeiro, Jardel e André Almeida;Gabriel, Cervi, Alfa Semedo, Zivkovic, Krovinovic, Pizzi, Rafa, João Félix e Gedson;Jonas, Seferovic e Castillo.