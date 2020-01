A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Paços de Ferreira

Bruno Lage convocou 19 jogadores para o jogo com o Paços de Ferreira que se disputa às 17h30 de amanhã, no Estádio Capital do Móvel. Em relação à última partida da Liga, diante do Sporting, o técnico das águias fez cair Florentino Luís (por opção) e Caio Lucas (entretanto transferido) e colocou nos seus eleitos Jota.





: Ivan Zlobin e Odysseas;: Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias, Jardel e Grimaldo;: Chiquinho, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Taarabt, Gabriel e Samaris;: Vinícius, Seferovic, Jota e Rafa.