A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Portimonense

Está confirmado, Raul de Tomás integra a lista de convocados de Bruno Lage para a partida desta noite, na Luz (20h15), frente ao Portimonense. O avançado tinha falhado a deslocação a Tondela devido a uma entrose no tornozelo esquerdo, mas o espanhol está recuperado e de novo às ordens de Bruno Lage.De regresso à convocatória está também Samaris, que tinha ficado fora do último encontro por opção técnica.Fora das escolhas de Bruno Lage está Rafa que, como é sabido, recupera de uma "desinserção do tendão médio adutor, à esquerda", encontrando-se, por isso, entregue ao departamento médico dos encarnados.Ivan Zlobin e Odysseas;Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben, Grimaldo e Tomás Tavares;Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Florentino, Cervi, Taarabt e Chiquinho;Jota, Seferovic, Vinícius e Raul de Tomas.