Bruno Lage chamou 20 jogadores para o Benfica-Rio Ave, marcado para este sábado às 18 horas no Estádio da Luz. O avançado espanhol Raúl de Tomás ficou de fora. Em relação à lista para o encontro com o Portimonense (4-0), na quarta-feira, o espanhol foi substituído pelo defesa Nuno Tavares.No boletim clínico das águias só constao nome de Rafa, que tem desinserção do tendão médio adutor, à esquerda.Ivan Zlobin e Odysseas;Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben, Grimaldo, Tomás Tavares e Nuno Tavares;Taarabt, Samaris, Pizzi, Gabriel, Gedson, Florentino, Cervi e Chiquinho;Seferovic, Vinícius e Jota.