Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Tondela, marcado para as 19 horas desta sexta-feira no Estádio da Luz. Jardel, João Ferreira, Gonçalo Ramos e Seferovic já estão recuperados da Covid-19 mas só os dois últimos fazem parte das opções de Jorge Jesus.





No boletim clínico há nesta altura três casos: André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito), Gabriel e Cervi (infetado com Covid-19).Guarda-redes: Odysseas e Helton;Defesas: Vertonghen, Ferro, Otamendi, Grimaldo, Gilberto e Nuno Tavares;Médios: Julian Weigl, Samaris, Pizzi, Taarabt, Rafa, Everton, Chiquinho e Pedrinho;Avançados: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.