A lista de convocados do Benfica para o jogo com o Vilafranquense

Jorge Jesus convocou 18 jogadores para o jogo desta noite com o Vilafranquense, no Estádio da Luz, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (20H30).





O onze provável (e renovado) do Benfica para o jogo com o Vilafranquense



A convocatória para o jogo de hoje, em relação à efetuada para a Liga Europa, foi desde logo reduzida a 18 jogadores, com as saídas de Vlachodimos e Vertonghen, mas também de Ferro, Cervi, Diogo Gonçalves, Chiquinho e Weigl.Em sentido contrário, o treinador dos encarnados voltou a chamar o médio grego Samaris, que falhou a visita ao Standard Liége, na Liga Europa, por não estar inscrito para a competição da UEFA.No boletim clínico dos encarnados divulgado este domingo continuam os nomes de Grimaldo (contusão muscular) e André Almeida (rotura do ligamento cruzado anterior e do ligamento lateral interno do joelho direito).Mile Svilar e Helton;: Jardel, Otamendi, Gilberto, Nuno Tavares e João Ferreira;: Samaris, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Rafa, Everton e Pedrinho;: Seferovic, Waldschmidt, Darwin e Gonçalo Ramos.