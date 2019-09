Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Zenit, da 2.ª jornada do Grupo G da Liga dos Campeões, marcado para quarta-feira no Estádio São Petersburgo, na Rússia. André Almeida é baixa de última hora. O defesa-direito tem uma lesão muscular na face anterior da coxa esquerda. Consulte aqui o boletim clínico das águias, atualizado esta segunda-feira.