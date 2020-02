Já é conhecida a lista de convocados do Benfica para o jogo com o Shakhtar, marcado para quinta-feira às 17h55, jogo da 1.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Bruno Lage leva 20 jogadores para a Ucrânia, confirmando-se a ausência de André Almeida.





O lateral-direito contraiu um traumatismo no tornozelo direito, no Dragão, e nos últimos dias trabalhou com limitações e esta manhã foi de novo reavaliado, não estando ainda apto.Odysseas, Mile Svilar e Ivan Zlobin;Grimaldo, Rúben Dias, Ferro, Tomás Tavares e Nuno Tavares;Rafa, Pizzi, Samaris, Cervi, Taarabt, Florentino, Chiquinho e David Tavares;Seferovic, Vinícius, Jota e Dyego Sousa.