Benfica com baixas de peso na lista de convocados para o jogo com Rio Ave

O Benfica recebe esta segunda-feira, pelas 19 horas, no Estádio da Luz, o Rio Ave, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga NOS. Darwin Núñez e Vertonghen são as duas principais ausências. O jovem avançado uruguaio das águias sofreu uma "tendinopatia do quadricipete à direita" e está de fora do jogo de hoje. Vertonghen sofreu uma mialgia na região posterior da coxa direita e também não é opção.



Lista de convocados:





Helton e Odysseas;Nuno Tavares, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo, Jardel e Morato;Diogo Gonçalves, Everton, Gabriel, Taarabt, Samaris, Rafa, Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl e Pedrinho;Waldschmidt, Seferovic e Gonçalo Ramos.