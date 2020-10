A lista de inscritos do Benfica para a Liga Europa

A UEFA já oficializou as trocas na lista de inscritos do Benfica para disputar a fase de grupos na Liga Europa, confirmando-se a informação que havia sido avançada por Record, que dava conta da saída de Andreas Samaris e a entrada do francês Jean-Clair Todibo. De resto, na lista de Jorge Jesus constam outros oito reforços da águia para a nova temporada.





: Mile Svilar, Helton Leite e Vlachodimos: Gilberto, Álex Grimaldo, Jan Vertonghen, Jean-Clair Todibo, Nicolas Otamendi, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares e Ferro: Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Julian Weigl e Adel Taarabt: Everton, Darwin Nuñez, Luca Waldschmidt, Franco Cervi, Haris Seferovic, Diogo Gonçalves, Rafa Silva e Pedrinho