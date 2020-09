A lista de jogadores que o Benfica enviou à UEFA para a Champions

Dyego Sousa ficou de fora da lista de jogadores inscritos pelo Benfica nas competições europeias, como Record avançou.





O avançado não conta para Jorge Jesus e, por isso, acabou por ser excluído do lote de jogadores que poderá ser utilizada pelo técnico já na 3ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, terça-feira, diante do PAOK.O Benfica defronta o PAOK a 15 de setembro às 19 horas no Estádio Toumba, em Salonica (Grécia)Svilar, Samuel Soares, Helton Leite e Odysseas;Gilberto, Grimaldo, Vertonghen, Rúben Dias, Jardel, André Almeida, Nuno Tavares, João Ferreira, Tomás Tavares e Ferro;Gabriel, Chiquinho, Pizzi, Samaris, Weigl, Taarabt, Florentino, Gonçalo Ramos e David Tavares;: Everton, Darwin, Waldschmidt, Cervi, Seferovic, Diogo Gonçalves, Rafa, Pedrinho, Jota e Vinícius.