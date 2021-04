A mensagem de Darwin depois das lágrimas, com direito a respostas de Seferovic e Vinícius

Darwin Núñez quebrou ontem um jejum de dois meses, saltando do banco para fechar a goleada do Benfica em Paços de Ferreira, por 5-0. Depois do golo, o avançado uruguaio não evitou as lágrimas, numa altura em que ainda recupera a confiança. Instantes depois, expressou o que lhe ia na alma nesta publicação.





"Trabalho todos os dias para poder dar o meu melhor. Fiquei muito feliz por marcar novamente com essa camisa Agradeço aos meus companheiros e a todos vocês, adeptos, pelo apoio que sempre me deram", disse o atacante das águias no Instagram. Comodeu conta e Jorge Jesus confirmou ontem, Darwin vinha trabalhando com algumas limitações físicas.A publicação levou a vários comentários, como de Haris Seferovic, precisamente o colega que fez a assistência. "Eu diss-te", afirmou o suíço. Cervi e Carlos Vinícius também manifestaram o seu apoio.