A mensagem de despedida de João Félix

Através das redes sociais, João Félix agradeceu o vídeo produzido pelo Benfica para assinalar a sua despedida e prometeu que levará sempre consigo o clube da Luz. Na mesma mensagem, deixada no Twitter, o agora jogador do Atlético Madrid deixou a porta aberta a um regresso."Obrigado @SLBenfica!! Para sempre no meu coração! May we meet again (que nos possamos encontrar de novo)!", escreveu o jovem avançado, de 19 anos, que trocou a Luz pelos colchoneros por 120 milhões de euros Para lá desta resposta, João Félix já havia também agradecido a Koke pela mensagem de boas-vindas recebida . "Obrigado pela receção. Com vontade de descobrir!", escreveu o avançado, em alusão àquilo que o capitão colchonero havia partilhado.