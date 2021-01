A mensagem de Helton Leite depois de testar positivo à Covid-19

Helton Leite deixou esta sexta-feira uma mensagem de esperança nas redes sociais. Depois de ontem ter testado positivo à covid-19, o guarda-redes do Benfica diz estar "bem e em recuperação".





"Olá pessoal, queria dizer-vos que estou bem e em recuperação depois de ter testado positivo à covid-19. Muitos de vocês também estão a passar por isso, ou têm amigos e família próxima nessa situação, e por isso sabem que não é um momento fácil. Mas quem me conhece sabe que a única forma de lidar com isto é com esperança e tendo fé que, em breve, estarei recuperado e de volta aos relvados. Estamos juntos!", escreveu no Instagram.O brasileiro, de 30 anos, juntou-se a Diogo Gonçalves, Gilberto, Vertonghen, Waldschmidt, Grimaldo, Otamendi e Nuno Tavares como os jogadores que desfalcam a equipa orientada por Jorge Jesus devido à Covid-19.