A mensagem de Natal de Jorge Jesus para a "família benfiquista"

O Benfica divulgou, esta segunda-feira, a mensagem de Natal do técnico Jorge Jesus dirigida aos sócios e adeptos do clube.





"Para a família benfiquista, desejo-vos um ótimo Natal, umas boas festas felizes dentro do contexto que mundialmente estamos a sofrer. Mas os nossos corações estarão sempre presentes com aqueles que são mais importantes e de quem nós gostamos muito. Para a família benfiquista, um feliz Natal", afirma, o treinador de 66 anos, em vídeo publicado no site oficial do Benfica.