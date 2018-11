A noite mal dormida e a "perplexidade" de Tiago Pinto: nos 'bastidores' da decisão de Vieira

Na conferência de imprensa em que explicou por que motivo Rui Vitória continuará à frente do Benfica , Luís Filipe Vieira deu alguns pormenores sobre a reunião de ontem com os restantes membros da direção, sobre a reunião de hoje com Rui Vitória e de como meditou no Seixal para decidir ficar com o atual treinador."Apesar de ontem um grupo de pessoas ter estado reunido, depois de reflexão entendi que ele devia continuar. É o homem certo no lugar e vamos ver se o tempo dirá se tenho razão ou não. Nem todos na SAD alinhamos no mesmo sítio mas depois da decisão tomada somos solidários uns com os outros. (...) É importante a estabilidade do Benfica com as suas equipas técnicas. Decisão foi muito amadurecida na noite e às 7h30 comuniquei ao Tiago Pinto numa primeira fase. Decisão depois estava tomada e só faltava Vitória chegar.""Quando ele chegou, falámos, disse-lhe o que pensava da continuidade dele e se ele estava preparado e motivado face ao que aconteceu nos últimos dias, pois ele era carta fora do baralho para a Comunicação Social. (...) Quando comecei a falar com Vitória, ele disse 'nunca serei problema para o Benfica. Não quero indemnização'. Posso provar isso. Depois de lhe ter dito que ia continuar, ele rejeitou uma proposta em que ia ganhar por ano 6 milhões de euros ou dólares.""Empresário do Vitória esteve comigo e disse-lhe 'não há situação nenhuma, fala com ele' e foi aí que eu soube do resto, da proposta. Ele está tão fixo no Benfica que recusa isto.""Havia uma decisão tomada mas discuto e ouço. Dormi no Seixal e meditei bastante. Dormi muito pouco e a pessoa que primeiro soube da decisão foi o Tiago Pinto, às 7h30, que ficou perplexo."