Direção do Benfica emite comunicado e garante plena colaboração às entidades competentes

Depois da nota enviada à CMVM, a direção do Benfica publicou também no seu site oficial um comunicado a propósito das buscas e posterior detenção de Luís Filipe Vieira.





Na nota divulgada, emitida após a reunião de urgência esta tarde realizada, o emblema da Luz deixa claro que "todos os membros da direção estão firmemente determinados a defender sem qualquer reserva, de forma coesa e como lhes compete, os interesses do clube, que, esclarece-se, não é objeto da investigação." Por outro lado, o Benfica assegura que os elementos da direção "empenhar-se-ão em dar plena colaboração às entidades competentes, no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências."A finalizar, a direção das águias "garante aos sócios e simpatizantes que a ambição, competitividade e gestão do clube se encontram asseguradas, no respeito e em observância das normas regulamentares estabelecidas nos estatutos.""A Direção do Sport Lisboa e Benfica esteve reunida esta tarde, a fim de analisar a situação decorrente da investigação de que é alvo pelas autoridades judiciais o Presidente Luís Filipe Vieira.Todos os membros da Direção estão firmemente determinados a defender sem qualquer reserva, de forma coesa e como lhes compete, os interesses do Clube, que, esclarece-se, não é objeto da investigação.Nessa medida, empenhar-se-ão em dar plena colaboração às entidades competentes, no sentido de apurar a verdade até às últimas consequências.A Direção garante aos sócios e simpatizantes que a ambição, competitividade e gestão do Clube se encontram asseguradas, no respeito e em observância das normas regulamentares estabelecidas nos estatutos.A Direção do SLB"