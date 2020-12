A reação de Jorge Jesus ao ser questionado sobre William Carvalho

Jorge Jesus comentou esta quinta-feira, no final da goleada (4-0) do Benfica ao Lech Poznan, os rumores de um possível interesse das águias no internacional português William Carvalho, jogador que pertence aos quadros do Betis e que pode estar de saída do clube andaluz. O treinador dos encarnados elogiou a qualidade do médio-defensivo mas não quis pronunciar-se sobre o caso.





"Não é muito importante falar sobre isso porque vão começar a especular. O William é um grande jogador, não há dúvida. O Julian [Weigl] também vai aparecer e perceber aquilo que eu exijo de diferente nele. Confiamos muito no Gabriel, no Julian e no Samaris", assumiu, em declarações na flash-interview à SIC.