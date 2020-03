A reação de Vieira às buscas efetuadas na SAD do Benfica

Luís Filipe Vieira aproveitou também o seu discurso na Gala de entrega dos Prémios Cosme Damião para reagir às buscas feitas à SAD do Benfica, numa declaração na qual aproveitou para garantir que o clube da Luz está muito tranquilo em relação a toda a situação."Tendo em conta as circunstâncias do dia de hoje, gostaria também de aproveitar para garantir a todos os benfiquistas que estamos muito tranquilos sobre as buscas hoje realizadas. No nosso caso, toda a nossa atividade tem sido rigorosamente auditada pelas entidades competentes, no cumprimento escrupuloso da lei e reafirmamos a total colaboração com autoridades no sentido do esclarecimento de todas as questões ou duvidas que tenham", garantiu."Os lucros e bons resultados financeiros que apresentamos, a obra feita e edificada são um bom exemplo de uma entidade portuguesa sem buracos e sumiços financeiros e que é um contribuidor líquido para o país e não um sorvedor dos impostos de todos nós. Que prestigia o país, que traz riqueza para Portugal e que demonstra boa saúde financeira e um percurso notável de recuperação de uma situação de partida bem difícil como todos se recordam", frisou.