Benfica reage a ação judicial contra Vieira e promete consequências para o autor

O Benfica já reagiu à notícia da ação judicial colocada em tribunal por Jorge Mattamouros. Na sua nota, a direção do clube da Luz manifesta-se "profundamente indignada" com aquilo que diz ser "atentado à dignidade da instituição", deixando a promessa de que o autor da referida ação "sofrerá todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o Benfica com a única finalidade de se promover". Por outro lado, o Benfica revela que o autor da ação é "apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições, João Noronha Lopes".





"Perante este anúncio, de uma Ação com vista à destituição de todos os Órgãos Sociais, Presidente incluído, cumpre ao Sport Lisboa e Benfica adotar as seguintes posições:1 – A Direção do Sport Lisboa e Benfica está profundamente indignada com mais um atentado à dignidade da instituição;2 – Para agredir o SLB, por via judicial, basta ter papel, lápis, advogado e pagar as custas;3 – Como se vê, toda a calúnia pode chegar a Tribunal, mesmo que desprovida de qualquer fundamento;4 – O autor desta Ação sofrerá todas as consequências patrimoniais e associativas por agredir o Benfica com a única finalidade de se promover.5 – É tempo, de uma vez por todas, para quem perdeu as eleições aceitar os resultados ditados pelos sócios e respeitar o mandato em curso.6 – Cumpre ainda esclarecer todos os sócios do Benfica que o autor desta Ação é apoiante e cunhado do candidato derrotado às últimas eleições, João Noronha Lopes."