"A rever urgentemente": Benfica critica calendarização das competições

O Benfica considerou esta segunda-feira, a propósito da paragem das competições nacionais, que "este não é, definitivamente, um calendário que salvaguarde os interesses do futebol português".Na newslewtter diária, o clube da Luz começa por lembrar que só volta a competir a 18 de outubro, frente ao Cova da Piedade (Taça de Portugal) e que para o campeonato o próximo jogo está marcado para dia 26 em casa do Tondela."É urgente repensar e alterar estas questões da calendarização. Não se trata somente da paragem prolongada – ainda mais se nos cingirmos ao Campeonato Nacional –, mas também da elevada concentração de jogos que se seguirá a esta paragem", pode ler-se na news Benfica. Em causa estarão cinco jogos em 14 dias."Este não é, definitivamente, um calendário que salvaguarde os interesses do futebol português, tendo em conta, nomeadamente, a questão do ranking europeu com implicação direta na quantidade de clubes portugueses que poderão participar nas competições europeias e em cada uma delas, bem como em que fases das provas iniciarão essas participações. A rever urgentemente", frisam os encarnados.