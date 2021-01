«A rotina diária foi destruída»: como os jovens do Benfica superaram as dificuldades em tempos de covid

Nos últimos anos a Academia do Benfica tem estado em destaque, com jogadores como João Félix, João Cancelo, Bernardo Silva ou Rúben Dias entre outros. De forma a tentar perceber como a pandemia do novo coronavírus está a afetar o futebol de formação, 'The Athetic' conversou com Pedro Marques, diretor técnico do Benfica Campus.





"Estamos conscientes do impacto que isso terá no desenvolvimento dos nossos jovens jogadores. A competição é fundamental para o desenvolvimento e esta geração foi privada de um grande número de jogos", refere Pedro Marques.Devido à pandemia as ligas juvenis estão suspensas em Portugal desde março passado, ou seja estão sem jogar oficialmente há 10 meses."Tivemos que ser criativos. O importante é encontrar o equilíbrio entre apoiar as crianças e desafiá-las, para que se mantenham motivadas. Temos de passar energia positiva para os jogadores. É uma tarefa completamente diferente", sublinha."Há uma diferença enorme entre jogar e treinar sozinho, em casa, no Zoom", reconhece Pedro Marques. "A rotina diária destes jogadores foi destruída. Foi complicado. Era, 'OK, o que eu faço agora? O que estou a fazer?'. Esta nova rotina foi difícil para alguns, mas os treinadores e psicólogos tentaram ajudá-los a focar-se, para se manterem motivados. Tentamos reproduzir a maneira como trabalhamos normalmente", diz, reconhecendo que muitos tiveram de ser bastante 'inventivos' para superar as dificuldades de treinar em casa, sem as mesmas condições de trabalho: "Foi bom ver a criatividade e o compromisso deles."