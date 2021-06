«A transferência mais longa do Mundo»: espanhóis dão título à 'novela' Cervi

O jornal espanhol 'AS' dá esta segunda-feira destaque à situação de Franco Cervi e o impasse relativo à mudança para o Celta de Vigo. No seu artigo, o diário espanhol fala na "transferência mais longa do Mundo", tudo por conta do facto de, seis meses depois de terem chegado a um acordo verbal, os dois clubes ainda não terem fechado a operação.





Inicialmente o extremo argentino, de 27 anos, iria deixar o Benfica no mercado de inverno e tinha tudo praticamente fechado, mas o surto de Covid-19 que assolou as águias abortou a sua saída naquele momento. O acordo, escreve o 'AS', citando declarações do presidente Carlos Mouriño, tinha ficado fechado de forma verbal nos quatro milhões de euros, aos quais se poderiam juntar mais 2M€ em variáveis. Agora, seis meses volvidos, as águias tencionam mudar o negócio e passam a pedir 6M€+2M€, algo que não agradou aos galegos, que entendem "que os acordos, verbais ou assinados, são para ser respeitados".Enquanto a situação não é desbloqueada, Cervi vai trabalhando para manter a forma, como por vezes mostra nas redes sociais, esperando que a 5 de julho se possa já apresentar no arranque da pré-temporada do Celta, às ordens do técnico Eduardo Coudet, um confesso admirador das suas qualidades.