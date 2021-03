A 'última' missão de Júlio César como empresário: «Trazer o David Luiz para o Benfica...»

David Luiz nunca escondeu o carinho especial que tem pelo Benfica. Em declarações ao 'Pilhado', um canal do YouTube, o defesa-central do Arsenal, equipa que esta temporada eliminou as águias da Liga Europa, falou sobre o seu passado em Portugal, deixou em aberto o seu futuro e recordou ainda alguns conselhos dados a Júlio César antes do guardião assinar pelos encarnados em 2014.

"Eu sou corinthiano, sempre fui corinthiano. Mas não pretendo voltar agora para o Brasil, mas não sei, ninguém sabe o futuro", começou por dizer o defesa brasileiro, sendo prontamente interrompido por Thiago Asmar, antigo jornalista da 'Globo' e dono do canal: "Mas tu amas o Benfica, certo?, atirou. "É. Se eu voltasse para o Brasil, gostaria de jogar pelo Corinthians, mas não pretendo voltar para o Brasil agora. O Benfica foi o meu primeiro clube na Europa, foi o meu primeiro tudo. Onde eu cresci, onde eu aprendi. Devo muito ao Benfica", disse David Luiz.

Quem também estava presente nesta conversa era Júlio César. O ex-internacional pelo Brasil e antigo guarda-redes do Benfica é atualmente empresário de jogadores e revelou a sua 'missão' na mais recente profissão.

"Se eu não conseguir fechar o negócio do David Luiz para o Benfica estou morto. Se eu não trouxer o David Luiz para o Benfica, e souber que o David quer vir, largo essa profissão. Chega", assumiu.

Depois de sair do Inter, Júlio César passou por uma má fase. As passagens por Queens Park Rangers e Toronto FC fizeram o guardião brasileiro duvidar quanto à continuidade da carreira, algo que foi relembrado por David Luiz. O defesa recordou os conselhos que deu ao antigo colega de seleção antes de ele assinar pelo Benfica.

"Eu falei para ele, ele não acreditava em mim. Ele pensava: 'Ah, vou parar de jogar...' e ainda jogou mais três anos. Agora não quer sair de Lisboa. Sai de Lisboa agora", convida David Luiz, ao que Júlio César respondeu: "Estás é maluco. Adoro [estar] aqui", terminou.