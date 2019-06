A viagem-relâmpago com que o Atlético Madrid convenceu João Félix

O 'AS' conta esta sexta-feira como o Atlético Madrid realizou a sua operação de charme no sentido de convencer João Félix a assinar pelo clube. O ainda avançado do Benfica esteve na capital espanhola no início da semana e, de acordo com aquele jornal, foi o emblema colchonero quem promoveu uma viagem-relâmpago da promessa portuguesa até ao Wanda, juntamente com a família - os pais e o irmão Hugo -, no sentido de lhe explicar as vantagens de assinar pelo Atlético.Apesar do interesse do Manchester City e da Juventus (Real Madrid e PSG já tinham saído da corrida), a rápida movimentação do At. Madrid rendeu frutos e Félix ficou convencido com o projeto. De novo em férias, o avançado espera que os clubes oficializem o acordo, depois de o Benfica receber os 120 milhões de euros, o que poderá acontecer ainda hoje. O Atlético, que ontem anunciou a contratação de Marcos Llorente, ultimava questões relativamente ao pagamento, nomeadamente garantias bancárias. Félix, esse, já acertou o contrato com os colchoneros.Antes de desistir da contratação de Félix, o Real tentou uma derradeira proposta, que chegava aos 130 M€ com objetivos , revelou a 'Marca'. Porém, os encarnados remeteram logo para a cláusula e o próprio jogador já tinha dado prioridade ao Atlético.Como Record deu conta recentemente, Diego Simeone também foi fundamental para a escolha de Félix , deixando claro ao jovem que pensa dar-lhe protagonismo já esta temporada.