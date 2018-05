Continuar a ler Os clubes preparam-se, ainda, para selar uma parceria que pode envolver várias áreas. Este é um tema que está a ser discutido há algum tempo e que poderá ver agora a luz do dia!



Os clubes preparam-se, ainda, para selar uma parceria que pode envolver várias áreas. Este é um tema que está a ser discutido há algum tempo e que poderá ver agora a luz do dia! De acordo com a imprensa espanhola, o responsável máximo do clube espanhol fez-se acompanhar do diretor desportivo, Òscar Perarnau, para fechar um dos dossiers que Luís Filipe Vieira pretende resolver o mais depressa possível. O jornal 'AS' dá conta que a reunião pretende celebrar a transferência do jogador, num negócio que pode acontecer por cerca de 10 milhões de euros, mas não só.

A direção do Benfica e o presidente do Espanyol, Chen Yansheng, estão reunidos em Lisboa para tratar do futuro de Áaron Martín, o lateral-esquerdo pretendido pelo emblema da Luz.

Autor: Valter Marques