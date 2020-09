Abel Ferreira: «Benfica investiu muito e tem jogadores e treinador de topo»

Abel Ferreira considera que o Benfica é favorito para o duelo com o PAOK na terça-feira, referente à 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Após o triunfo sobre o Larissa (1-0) para a Liga grega - com Zivkovic a estrear-se -, o treinador da formação de Salónica elogiou a formação encarnada mas deixou claro que só pensa em ganhar.





"Eles são favoritos. Investiram muito. O Benfica tem jogadores e um treinador de topo. Têm muita qualidade, tanto individual como coletivamente. Mas nós acreditamos no nosso potencial e temos espírito de equipa. Os nossos jogadores estão prontos e focados. Temos qualidade e vamos ultrapassar os nossos limites para nos qualificarmos. É um jogo e, por isso, tudo é possível. Temos de acreditar", referiu Abel.Já Tzolis foi o marcador do golo do PAOK e neste início de temporada já soma três. O avançado grego também tinha marcado ao Besiktas (2). O camisola 11 tem sido um dos destaques da equipa de Abel Ferreira e agora faz mira ao Benfica. "Estamos prontos! Corremos, pressionámos e o resultado poderia ter sido mais dilatado. Por aquilo que demonstrámos nos dois jogos, estamos preparados para enfrentar o Benfica e tentar passar ao playoff", avisou Tzolis, aos media gregos.