AC Milan fecha a porta à saída de Paquetá para o Benfica

Apontado nas últimas semanas de forma recorrente pela imprensa italiana como alvo do Benfica, Lucas Paquetá deverá, ao que tudo indica, continuar ao serviço do AC Milan na próxima temporada. Segundo a 'Gazzetta dello Sport', essa será a vontade dos dirigentes milaneses, que tencionam dar ao médio brasileiro, de 22 anos, nova chance para mostrar o seu talento e confirmar os créditos que levaram a um investimento de 38 milhões de euros no início da época.





A 'Gazzetta' diz mesmo que o Benfica terá assumido uma postura bastante séria na tentativa de o adquirir nas últimas semanas, colocando em cima da mesa uma troca direta com Florentino Luís, mas o entendimento na casa rossonera é que caso aceitassem esse negócio acabariam por "confirmar o fracaso da operação Paquetá". Por isso, ao invés de aceitar a investida encarnada, o AC Milan estará mais inclinado em reforçar a confiança no jovem e esperar a sua 'explosão'.