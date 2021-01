Acionistas da Benfica SAD elegeram órgãos sociais até 2024

Os novos órgãos sociais da Benfica SAD foram esta quinta-feira eleitos pelos acionistas em reunião magna, com mandato até 2024, informaram as águias em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Luís Filipe Vieira, líder do clube encarnado é o presidente do conselho de administração, que conta, entre outros, com Domingos Soares de Oliveira.

Já Nuno Miranda de Magalhães é o presidente da Mesa da Assembleia-Geral (MAG) e João Augusto está à frente do Conselho Fiscal.

Também as propostas sobre as remunerações dos órgãos de administração e fiscalização e dos membros da MAG foram aprovadas, tal como foram eleitos os membros da comissão de remunerações.

Com os trabalhos a decorrerem por videoconferência, devido à pandemia de covid-19, os acionistas elegeram ainda o revisor oficial de contas.