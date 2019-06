Ações do Benfica 'disparam' à conta de João Félix

A perspetiva de um encaixe milionário com a venda de João Félix fez esta terça-feira as ações do Benfica atingirem um máximo de 2010, ao 'dispararem' 5,39% para os 3,13 euros.Lembre-se que João Félix irá trocar as águias pelo Atlético Madrid, deixando nos cofres da Luz os 120 milhões de euros fixados na cláusula de rescisão.