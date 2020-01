Acordo assinado com universidade chinesa de topo

O Benfica anunciou ter rubricado um protocolo com o Hainan International College, integrado na política de expansão internacional do clube, neste caso na China. O acordo foi assinado a 17 de dezembro naquele país asiático, onde marcaram presença o vice-presidente dos encarnados Domingos Almeida Lima, assim como Bernardo Carvalho, diretor do Benfica para a área comercial internacional.

Segundo referem as águias no seu site oficial, o convénio assinado "é dirigido ao sector do futebol, tendo em vista um inovador projeto de criação de um polo científico de investigação e inovação que será lançado na China, num campus com uma dimensão prevista de 12 quilómetros quadrados".

Tudo acabou por ser selado após uma visita de uma delegação da Beijing Sport University, faculdade que integra o Hainan International College, ao Benfica Campus no decorrente ano. O estabelecimento de ensino em Pequim, na capital chinesa, alberga cerca de 14 mil estudantes e é gerido pelo aparelho estatal da 2ª maior economia do Mundo.