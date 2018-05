Além das negociações relativas às transferência de Aarón Martín para o Benfica, o encontro entre os dirigentes encarnados e os responsáveis do Espanyol servem também, segundo informações veiculadas pela imprensa espanhola, para fazer avançar um acordo de cooperação entre os dois emblemas.

Segundo o diário ‘As’, o objetivo desta parceria, que tem sido estudada ao longo dos últimos meses, estará relacionado com o interesse dos dois clubes em colaborarem ao nível do futebol de formação, com a partilha de conhecimentos, mas também com a possibilidade de existirem encontros particulares disputados entre Benfica e Espanyol e ainda a colaboração ao nível da transferência de jogadores.

Aarón Martín poderá, assim, ser o primeiro futebolista a trocar um dos clubes pelo outro, sendo que, no futuro, o mesmo poderá acontecer no sentido contrário. Recorde-se que os dois emblemas há muito que têm boas relações e um dos últimos negócios realizados aconteceu em 2013/14, com os empréstimos de Sidnei e Pizzi por parte do Benfica à formação catalã. Nessa mesma época, Capdevila trocou o clube da Luz pelo Espanyol.

Autores: Nuno Martins e Pedro Ponte