Pedrinho vai custar menos 2 milhões de euros ao Benfica. Um novo acordo finalizado esta quarta-feira entre as águias, Corinthians - clube que o extremo brasileiro representava - e o empresário do jogador, Will Dantas, revela que a formação presidida por Luís Filipe Vieira irá pagar 18 milhões de euros pelo passe do canarinho de 22 anos - ao contrário dos 20M€ inicialmente acordados entre as três partes. A primeira tranche será paga apenas em 2021.





Empresário de Pedrinho faz as pazes com Vieira: «Vou ficar cá um ano só para aprender com ele» Empresário de Pedrinho faz as pazes com Vieira: «Vou ficar cá um ano só para aprender com ele»