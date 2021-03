Quim avaliou o trabalho de Helton Leite na baliza do Benfica, sublinhando que Vlachodimos deve continuar a "trabalhar para tentar recuperar a titularidade".





"Ele [Helton Leite] tem sido feliz, as coisas têm melhorado desde que ele entrou e para ele é importante não sofrer golos. Acredito que Vlachodimos esteja triste como as coisas aconteceram. Para mim ele é um grande guarda-redes. Tem de ser forte psicologicamente e trabalhar para tentar recuperar a titularidade", afirmou o antigo guardião à Rádio Renascença, lançando o duelo de domingo entre Sp. Braga e Benfica, suas antigas equipas.Quim prevê "muitas dificuldades" para as águias frente à "equipa que joga melhor futebol". Uma equipa "mais estável e tranquila" do que o Benfica, sublinha, perspetivando um frente a frente "um ataque fortíssimo [do Braga] e uma defesa, a do Benfica, que está na melhor fase da época".