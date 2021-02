Adão e Silva: «Noronha Lopes está furioso com o que se está a passar no Benfica»

Pedro Adão e Silva, candidato a vice-presidente do Benfica pela lista de João Noronha Lopes nas últimas eleições do clube, garante que o opositor de Luís Filipe Vieira está atento ao mau momento da equipa. Adão e Silva justifica o silêncio de Noronha Lopes com o facto de estar a proteger o Benfica.





"João Noronha Lopes está naturalmente muito atento e muito preocupado com tudo o que se está a passar no Benfica. Mas ele é também um grande benfiquista e está também furioso com o que se está a passar. Mas tem consciência que neste momento o silêncio é uma forma de proteger o Benfica. Ser um grande benfiquista com responsabilidade neste momento é manter o silêncio. Tal como aconteceu nas eleições, todas as pessoas, e o João Noronha Lopes em particular, terão sempre um enorme respeito pelo Benfica", afirmou o cronista de, na Sport TV.Adão e Silva garante que, quando chegar a hora, este movimento voltará a apresentar uma alternativa a Luís Filipe Vieira."O Benfica terá sempre uma alternativa com seriedade. O Benfica nunca enfrentará uma situação de vazio, sem alternativa. Não vale a pena ansiedade, nem excessivas preocupações. Quando a questão se colocar, o Benfica vai ter uma alternativa formada por grandes benfiquistas, com vidas profissionais independentes, que não dependem do clube e vidas profissionais imaculadas", assegurou.