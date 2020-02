Adaptação ao estádio esta tarde

O plantel às ordens de Bruno Lage irá fazer, às 16 horas (mais duas locais), o treino de adaptação ao relvado do Estádio OSK Metalist, palco do desafio de amanhã à tarde. Uma hora e meia depois, o técnico dos encarnados fará a antevisão do duelo com o Shakhtar Donetsk. Luís Castro, técnico português que orienta a equipa ucraniana, vai responder às perguntas dos jornalistas às 15h15.