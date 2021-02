Depois de um período algo errático na sua carreira, Adel Taarabt atingiu a maturidade competitiva no Benfica, mas o internacional marroquino, de 31 anos, garante em declarações ao site da UEFA que ainda tem muito para mostrar.





"As pessoas pensam que conhecem o Adel Taarabt. Mas estão prestes a descobrir quem realmente sou. Sempre me senti confortável com a bola, mas a Liga Europa está prestes a ver um lado diferente de mim", afiançou o jogador, a propósito da eliminatória com o Arsenal, cuja primeira mão se disputa já amanhã, em Roma.O site da UEFA recorda a passagem do jogador pelo futebol inglês, bem como as "explosões de raiva", que fizeram com que muitas vezes não fosse propriamente adorado pelos treinadores.Chegou ao Benfica em 2015 mas afirmou-se em definitivo na equipa principal da época de 2019/20. "Eu sabia que tinha mais para dar. O Benfica e a Liga Europa são a oportunidade perfeita para o provar. Antes, eu estava mais interessado em marcar golos, em fazer assistências, não gostava muito de confrontos. Mas agora, quando ajudo os meus companheiros de equipa sinto que eles apreciam isso."E prosseguiu: "A Liga Europa é mais um passo para mostrar às pessoas o jogador que sou hoje. Abordo todos os jogos da mesma forma, pronto para lutar pelo Benfica. Àqueles que questionam a minha vontade ou as minhas capacidades digo-lhes: 'olhem bem para mim!'"Jan Vertonghen estava ao corrente da reputação de Adel Taarabt quando chegou ao Benfica, no ano passado, mas o belga admite que ficou surpreendido com o que viu. "Surpreendeu-me muito. Ele continua com a mesma técnica, mas está mais motivado. É criativo, mas trabalha muito. É o motor da nossa equipa."